عاجل.. استهداف أبراج الكهرباء بالعبوات الناسفة في «ديالى» العراقية

استهدف مجهولون، أبراج الكهرباء بالعبوات الناسفة في محافظة «ديالى» الواقعة في شرقي العراق.

كان تنظيم «داعش» الإرهابي، تبنى في وقت سابق، استهداف وقصف بصواريخ الكاتيوشا، «محطة سامراء» الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي افتتحها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، أمس الأحد، عن استهداف وقصف محطة «صلاح الدين» في سامراء الواقعة شمال العاصمة العراقية «بغداد»، موضحاً في بيان مقتضب، أن الاستهداف تم بـ«الكاتيوشا»، وتسبب القصف بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية «البويلر».

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أنه تم انفصال خط «ديالى - شرق بغداد 400» رقم 2 من الجهتين، على إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية «الدفاع المدني» العراقية، أمس الأحد، عن إخماد حادث حريق اندلع داخل سوق بعقوبة في «ديالى»، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأوضحت المديرية العراقية، في بيان، أن سبب الحريق كان نتيجة ماس كهربائي في أحد المحال التجارية، وقالت المديرية، إن «فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية المخصصة لبيع المفروشات والسجاد في السوق»، موضحة أن 9 فرق إطفاء طوقت النيران ومنعت امتداد ألسنتها إلى المحال التجارية المجاورة لموقع الحادث.

وأشارت مديرية «الدفاع المدني»، إلى إنهاء الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.