العراق: خط الكهرباء الإيراني في محافظة «ديالى» توقف عن العمل

قال مصدر حكومي عراقي في محافظة «ديالى» الواقعة في شرق العاصمة العراقية «بغداد»، اليوم، إن خط الكهرباء الإيراني في المحافظة توقف عن العمل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مصدر عراقي: الخط يزود أكثر من نصف المحافظة بالتيار الكهربائي

وأضاف المصدر العراقي، لوسائل إعلام عراقية، أن الخط يزود أكثر من نصف المحافظة بالتيار الكهربائي، مشيرا إلى أن خط الكهرباء الإيراني «ميرساد-ديالى» توقف من دون معرفة الأسباب.

وتابع المصدر العراقي قائلا، إن ساعات التجهيز «التزود بالكهرباء» ببعض مناطق المحافظة تأثرت، علما أنه يزود أكثر من 60% من مناطق ديالى، مضيفا أن الصيانة الخاصة بالخط ستخرج صباحاً لمعرفة الأسباب.

ولدى العراق، اتفاق مع إيران، لاستيراد الطاقة الكهربائية منها، بواقع 1200 ميجاوات عبر 4 خطوط: خط «خرمشهر - البصرة»، و«كرخة - العمارة»، و«كرمنشاه - ديالى»، و«سربيل زهاب - خانقين».

وفي عام 2020، تجددت الاتفاقية بين البلدين، لمدة عامين لأول مرة، حيث كانت تُوقع سابقا لمدة عام واحد، وهو ما اعتبرته أوساط عراقية، محاولة من طهران، للتأثير على مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، والاستعداد له مبكرا.

وكانت مصادر سياسية في بغداد، قالت في17 مايو الجاري، إن حراكا خفيا يجريه مسؤولون إيرانيون، وآخرون في سفارة «طهران» لدى العراق، لإيقاف أو عرقلة مشروع الربط الكهربائي بين العراق والدول الخليجية.

وكانت وزارة وزارة الكهرباء، أعلنت في وقت سابق، أن العراق أنجز نحو 81% من مستلزمات ومتعلقات هذا الربط، مع وجود مباحثات ومفاوضات مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خط بطول 300 كيلومتر، وسيكون بواقع 220 كيلومتر داخل الأراضي الكويتية و80 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.

وكان السفير الإيراني، لدى العراق أيرج مسجدي، أشار في وقت سابق، إلى أن بلاده ستباشر في إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في العراق.