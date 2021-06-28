سفير الأردن بالقاهرة: الحقوق المصرية بمياة النيل أمر مقدس بالنسبة لنا

قال السفير أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، إن القمة الثلاثية الرابعة التي جمعت زعماء مصر والعراق والأردن، تعكس التأكيد على الرغبة الصادقة وحرص القيادات الثلاث على إنجاح هذا التكامل العربي، مهنئًا القادة الثلاث على انعقاد هذه القمة على أرض بغداد التي تبعث عدة رسائل، موضحًا أن العلاقة بين الدول الثلاث تجاوزت إطار التعاون والشراكة لدرجة التكامل الاستراتيجي التي تبنى على المزايا النسبية لكل دولة.

واعتبر «العضايلة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TEN»، البيان الختامي للقمة، بمثابة انطلاقة حيوية ومهمة، وسنرى تحقيق ما ورد فيه وما تمخضت عنه الاجتماعات لواقع ملموس من خلال بناء المنطقة الاقتصادية على الحدود الأردنية العراقية.

وأشار السفير الأردني بالقاهرة، إلى أن المشروعات التي تم الإعلان عنها مثل الربط الكهربائي ونقل النقط تتيح خارطة استثمارية لكبرى مشاريع التعاون في المنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر والعراق يواجهوا تحديات مائية، مضيفا «أن حق مصر في مياه النيل حق مقدس بالنسبة لنا، ونحن نقف مع مصر والعراق في حقوقها المائية التي نصت عليها المواثيق الدولية».

فيما أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبغداد هي أول زيارة لرئيس مصري بعد 30 عاما، والسيسي هو أول رئيس مصري يزور اندونيسيا بعد غياب 33 عاما، وأول رئيس يزور تنزانيا بعد انقطاع 50 عامًا، وكان أول رئيس مصري يزور جيبوتي وفيتنام، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يصل ما قطعته السياسة والحروب والإرهاب، ويصل حبال العمل العربي المشترك بوصوله لبغداد اليوم.

وأردف الإعلامي، أن مصر بعد أن حققت الاستقرار الداخلي، بدأت تفكر في ضرورة النفاذ إلى الخارج، ومحاولة إعادة العواصم العربية لما كانت عليه، وتدشين مراكز تحالفات إقليمية تفيد الجميع ويسمع صوتها بالمحافل الدولية.