وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره الإسرائيلي تطورات أوضاع المنطقة

اجتمع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الإيطالية «روما»، أمس الأحد، وهنأ الوزير البحريني، لابيد بمناسبة توليه منصبه، مستعرضا أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تطوير العلاقات، بما يلبي التطلعات المشتركة في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بينهما.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذل لتهدئة الأوضاع والمحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام الدائم والشامل بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة للنماء والازدهار.

«الزياني» يؤكد أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة

وأكد «الزياني»، على أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار، والإسراع بإطلاق المباحثات لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد «لابيد»، أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب لتعزيز العلاقات على الأصعدة كافة، خدمة للمصالح المشتركة، وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى إلى اهتمام إسرائيل بتنمية وتطوير التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات.

وزير الخارجية الإسرائيلي: بحثت مع «الزياني» التحديات التي تواجه الجانبين على رأسها إيران

وقال لابيد، إنه بحث مع الزياني التحديات التي تواجه الجانبين على رأسها إيران، وتوسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولا أخرى في المنطقة، موضحا: «تحدثنا عن اتفاقيات التطبيع التي تم توقيعها بين البلدين، وتحدثنا مطولا عن الحاجة للتعاون لشمل الاتفاقيات دولا أخرى، السلام مع البحرين يجب أن يكون مثالا لعملية صحيحة يجب أن تتكرر في منطقتنا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى أنه بحث مع نظيره البحريني، التحديات التي تواجه الجانبين في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران، قائلا، إن العلاقة بين إسرائيل والبحرين هي هامة لكلا الجانبين وسيستمر الجانبيان بتقويتها.