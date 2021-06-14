عبدالله بن زايد يبحث مع «لابيد» العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مع زير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي.

وقالت الخارجية الإماراتية في تغريدة على حسابها على تويتر: «بحث عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي».

كما هنأ الشيخ عبدالله بن زايد يائير لابيد على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح.