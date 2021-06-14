عبدالله بن زايد يبحث مع «لابيد» العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
كتب:
محمد علي حسن
11:34 م | الإثنين 14 يونيو 2021
بن زايد ولابيد
بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مع زير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي.
وقالت الخارجية الإماراتية في تغريدة على حسابها على تويتر: «بحث عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي».
كما هنأ الشيخ عبدالله بن زايد يائير لابيد على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح.