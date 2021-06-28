عاجل.. دوي انفجارات عنيفة داخل الأراض السورية قرب حدود العراق

قالت قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم، إنه سُمع دوي انفجارات عنيفة داخل الأراضي السورية قرب حدود العراق، مشيرة إلى استهداف منازل عناصر من «الحشد الشعبي» بالقرب من مدينة «القائم» الحدودية مع سوريا.

وأضافت القناة الإخبارية، أن قصفا مجهولا استهدف ساحة دعم لوجستي وعسكري في مدينة «البوكمال» السورية، موضحة أن القصف استهدف ميليشيات مسلحة عراقية وإيرانية داخل الأراضي السورية.

من جانبها، أشارت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، إلى أنباء عن عدوان جوي على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.