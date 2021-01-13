عاجل.. دوي انفجارات على الحدود العراقية السورية

أشارت مصادر لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، فجر اليوم، إلى سماع دوي انفجارات على الحدود «العراقية السورية»، يرجح أن تكون ناجمة عن ضربات وجهت لفصائل عراقية مسلحة.

وكان مساعد رئيس «البرلمان الإيراني» للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، قال في وقت سابق، إن عقوبات واشنطن على رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي فالح الفياض، تدل على دعم واشنطن الواضح لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، دعا في وقت سابق، إلى ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب على الأراضي السورية، وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي والميثاق الأممي.