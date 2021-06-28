عاجل.. «سانا»: مقتل طفل في عدوان جوي على الحدود السورية مع العراق

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فجر اليوم، إن المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي، تعرضت لعدوان جوي بطائرات حربية تسبب بمقتل طفل وإصابة 3 مدنيين آخريين.

ونقلت الوكالة السورية عن عن مصادر محلية، أن طيراناً حربياً اعتدى بالصواريخ حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم بالتوقيت المحلي على بيوت سكنية قرب الحدود «السورية العراقية» في ريف البوكمال.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنها قصفت منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، قالت في وقت سابق، إن 4 من عناصر ميليشيات «الحشد الشعبي» العراقي، قتلوا في الضربة العسكرية الأمريكية على منشآت داخل سوريا.