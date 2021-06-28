«مسلم» بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنع مغني المهرجانات: اللهم لا اعتراض

حالة غضب انتابت بعض مغني المهرجانات بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنعهم من الغناء، وكان من ضمن الأسماء مغني المهرجانات «مسلم»، الذي كتب عبر حسابه على «فيس بوك»، اللهم لا اعتراض على حاجة أنا أصلا المفروض مكنش فيها اللهم لا اعتراض على هد فريق كامل وبيت وأسرة بتاكل من ورايا عيش، وأنا واحد منهم أنا اللي مغني تترات رمضان، بغني حطني أهو وأنا عارف أن ربنا مش هيسيب حق حد».

نقابة الموسيقيين توقف عددا من مطربي المهرجانات

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر في اجتماعه الأسبوعي، صباح الأحد، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.وقد ضم القرار الذي صدر من نقابة الموسيقيين امس،اسماء كلا من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

وقالت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

رسالة حمو بيكا لهاني شاكر

وجة مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» رسالة لنقيب الموسيقيين هاني شاكر قائلا «رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكرعلى دعمه الكبير لمغنين ومؤديين المهرجان وإعطاء الفرصه لهم للانضمام لشعبة المونولوج».

وأضاف: «يأتي ذلك لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقي، شكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية».