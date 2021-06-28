هيفاء وهبي تحتفل بنجاح «لو كنت»: حقق 35 مليون مشاهدة على تيك توك

احتفلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على «انستجرام»، بتحقيق كليب «لو كنت»، مع الفنان أكرم حسني، 9 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب في أسبوع واحد فقط.

كما احتفلت هيفاء بتصدر الكليب رقم واحد على اليوتيوب، وتحقيقه 35 مليون مشاهدة عبر تطبيق التيك توك.

وقد تصدر الكليب التريند في أول يوم طرحه عبر اليوتيوب في 3 بلاد عربية وهي مصر ولبنان والأردن.

«لو كنت»، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني

وتقول كلمات الأغنية.

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي انا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات