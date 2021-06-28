واشنطن: زيارة السيسي وعاهل الأردن للعراق خطوة مهمة لتعزيز العلاقات

رحبت واشنطن بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التي تمت، أمس الأحد، إلى العراق، واصفة الزيارة بالهامة وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق والأردن ودفع الاستقرار الإقليمي.

وشهدت العاصمة العراقية «بغداد»، أمس الأحد، قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تأكيداً لرغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.

الرئيس السيسي: القمة التاريخية التي يحتضنها العراق تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان

وقال الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، إن «هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي».

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي، موضحا: «أعيد التأكيد على قوة التزامنا بالتعاون الثلاثي بين دولنا وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، ولذلك فإننا نسعى، وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفاً مشتركاً للجميع، إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا للظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية».

وعقد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح جلسة محادثات منفصلة مع الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي.

وأكد الزعماء الثلاثة في البيان الختامي للقمة على أن «حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشدد المسؤولون الـ3، على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب بشأن سد الإثيوبي، بما يشمل الملء دون اتفاق قانوني ملزم، كما اتفق الزعماء على التعاون والتكامل الصناعي بين الدول الـ3 عبر إنشاء مشاريع صناعية مشتركة وتذليل عوائق التبادل التجاري، فضلا عن الاتفاق على التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.