«الخارجية» تدين استهداف محطة «صلاح الدين» لإنتاج الكهرباء في العراق

أدانت مصر، استهداف محطة «صلاح الدين» لإنتاج الكهرباء في العراق، مؤكدة دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها «تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة».

وزاة الخارجية: مصر تدعم جهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره

وأكدت الخارجية، تضامن مصر مع العراق الشقيق في ما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، معربة عن دعمها الكامل لجهود العراق المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في وقت سابق، أن محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية في سامراء الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية «بغداد»، أصيبت بصواريخ كاتيوشا مما تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية «البويلر».

وأضافت الكهرباء العراقية، أن «خط ديالى - شرق بغداد 400» رقم 2 انفصل من الجهتين، على إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة «خان بني سعد».

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي، تبنى في وقت سابق، عبر وسائل إعلام تابعة له مسؤوليته عن هجوم صاروخي على محطة كهرباء في العراق.

ويعاني ملايين السكان في العراق منذ سنوات من الانقطاع المستمر في التيار الكهرباء، وتزيد هذه المعاناة في فصل الصيف حيث تشتد درجات الحرارة.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أرجعت في إبريل الماضي أسباب اتخفاض تجهيز العراقيين بالطاقة إلى عوارض فنية واعتداءات ارهابية فضلاً عن انخفاض إمدادات الغاز المورد من ايران، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.