بسبب الإلهة «هيكاتي».. القبض على شخصين في اليونان

شهدت عدة دول، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من القضايا وحوادث إطلاق نار، منها إلقاء السلطات الأمنية اليونانية القبض على شخصين اثنيين أثناء محاولتهما بيع تمثال نادر للآلهة الإغريقية «هيكاتي»، بينما شهدت الولايات المتحدة، حادث جديد لإطلاق النار، في «أوكلاند»، ما أسفر عن مقتل شخص، وفى الجزائر، تم حبس نائب سابق بتهمة الإساءة لشخصية الأمير عبدالقادر.

وقالت الشرطة اليونانية، أمس الأحد، إنها ألقت القبض على رجلين «56 عاما» أثناء محاولتهما بيع تمثال نادر يعود للعصر الروماني للإلهة الإغريقية «هيكاتي»، مقابل 40 ألف يورو «48 ألف دولار»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الإلهة «هيكاتي» في اليونان القديمة تحظى بالتقدير والتبجيل باعتبارها إلهة العالم السفلي، القادرة على فعل الخير والشر في آن واحد، كما كانت مرتبطة بالسحر والشعوذة والقمر والكائنات الليلية مثل الأشباح، حيث كان وجهها يرسم على الأبواب.

وقالت شرطة مدينة «تيسالونيكي»، الواقعة في شمالي البلاد، إنها ألقت القبض أيضا على مزارع 35 عاما من منطقة بيلا القريبة، والذي يتردد أنه أقر بالعثور على التمثال في مزرعته وأعطاه للرجلين لبيعه.

الشرطة: بعد شهر مفاوضات ألقي القبض على الرجلين وبحوزتهما التمثال

وأشارت الشرطة في بيان، إلى أنها علمت بأمر العثور على التمثال، وأن ضابط شرطة متخف تظاهر كمشتر، وبعد شهر من المفاوضات، ألقي القبض على الرجلين وبحوزتهما التمثال، الجمعة الماضية، أثناء توجههما لمقابلة المشتري، مضيفة أن مثل تلك التماثيل شديدة الندرة، وأنه من المقرر أن يمثل المتهمون بالإتجار غير المشروع في الآثار أمام قاض، غدا الثلاثاء.

وفي الولايات المتحدة، قتل رجل وأصيب آخر في حادثي إطلاق نار منفصلين في شرق مدينة «أوكلاند» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته صحيفة «إيست باي تايمز»، أمس الأحد.

وقالت السلطات الامريكية: إن شابا «31 عاما»، أصيب بعدة طلقات ونُقل إلى المستشفى وتوفي هناك، فيما لم يتم الإعلان عن سبب إطلاق النار حتى أمس.

وكان رجل، أصيب في عملية سطو وإطلاق نار في شارع «ماك آرثر بوليفارد» بالمدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي الجزائر، أمر قاضي التحقيق بمحكمة جزائرية، مساء أمس، بحبس نائب سابق بتهمة الإساءة لشخصية الأمير عبدالقادر، بطل أول حملة لمقاومة الاستعمار الفرنسي، خلال برنامج تلفزيوني.

وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي محمد» بالعاصمة «الجزائر» أمر بوضع عمران آيت حمودة نجل العقيد عميروش أحد قادة حرب الاستقلال عن فرنسا في الحبس المؤقت.

وأضافت «اللجنة الوطنية»، أن لائحة الاتهام ضمت المساس برموز الدولة والثورة «حرب الاستقلال» وإهانة رئيس جمهورية سابق والمساس بالوحدة الوطنية.

وجاء تحرك العدالة، بعد شكوى تقدم بها محامون، بعد برنامج بثه تلفزيون «الحياة» الجزائري، وصف خلاله النائب السابق الأمير عبدالقادر بالخائن، كما اتهم حمودة، الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين والقيادي الوطني مصالي الحاج بالخيانة، فيما تم توقيف حمودة، مساء أمس السبت في «بجاية» شرق البلاد.

بينما علقت السلطات الجزائرية بث تلفزيون «الحياة»، ة لمدة أسبوع، كما تم التحقيق مع مديره هابت حناشي، لكن من دون متابعته قضائيا.