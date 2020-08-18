إصابة 9 من رجال الشرطة اليونانية بكورونا
العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المستجد في اليونان بلغ 7222 حالة
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أ ش أ
11:32 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اليونان
قال رئيس نقابة الشرطة المحلية في اليونان، ثيودوروس تسيريديس، إن اختبارات 9 من ضباط الشرطة العاملين في مدينة "ثيسالونيكي" الساحلية الشمالية، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أنه بعد قلقه من الإصابات بين الضباط، بعث تسيريديس برسالة إلى وزيري الصحة وحماية المواطن، يطلب فيها إجراء فحص إلزامي لجميع الضباط الذين يعودون إلى العمل بعد إجازتهم.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في اليونان 7222 حالة، تعافى منهم 4123 بينما توفي 230 شخصا منذ بداية الجائحة.