من سفح الهرم.. انطلاق الماراثون الرياضي «من أجل التنمية» اليوم

تقام اليوم الاثنين، فعاليات الماراثون الرياضي «من أجل التنمية»، والمقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الذي تقيمه «بلان إنترناشيونال إيجيبت» بالماراثون الرياضي الذي ينطلق من بانوراما الأهرامات بالجيزة «سفح الهرم»، ويليه مراسم تكريم النماذج الإيجابية وذلك برعاية، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في فعاليات هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، وممثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في مصر «SIDA».

ويشهد ختام الفعاليات توزيع الميداليات على المراكز الثلاث الفائزة، وتكريم عدد من المسئولين والمجتمع المدني في مصر.

ويهدف الماراثون إلى دعم مشاركة الشابات والشباب لمواجهة القضايا المجتمعية وخاصة قضايا العنف ضد المرأة والفتاة، كما تتضمن الفعاليات تكريم النماذج المؤثرة والداعمة لحقوق الفتيات والسيدات في الحماية ونبذ أشكال العنف كافة.

وقالت إنجي سليمان جمال، مدير الشراكات الاستراتيجية بالهيئة قائلة: «إن تنظيم الماراثون يأتي كخطوة نحو تعزيز حق الفتيات والنساء في المشاركة المجتمعية وإبراز دورهن المؤثر بهذا الصدد، خاصة ما يمس حياتهن، والتركيز على دور الرياضة في دعم التنمية من خلال تغيير الأفكار المترسخة حول عدم القدرة على القيام ببعض المهام، ما يعيق مشاركتهن في مجالات مهنية وحياتية يظن البعض أنها قاصرة على الرجال ومنها الرياضة».

وتشير الهيئة إلى أن أبرز القضايا التي تؤثر على الفتيات والسيدات الزواج المبكر وختان الإناث وهي قضايا يمتد أثرها عليهن طيلة حياتهن، وكذلك عدم المساواة بين الجنسين والتي تحرم العديد من الفتيات والسيدات من الكثير من حقوقهن الأساسية في المشاركة والتعليم والحماية والعمل والتعبير عن الرأي وغيرها من الحقوق.