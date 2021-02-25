أشرف صبحي: تكريم الفائزين المصريين في بطولة العالم للتجديف

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه استعرض مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تحديث استراتيجية الرياضة المصرية التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومناقشة محاورها على المستوى المجتمعي والمشروعات المستدامة وقطاع التنمية والحوكمة.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالمشاركة في الأحداث الكبرى ورعاية كل الرياضيين والألعاب الفردية وفقًا للاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه سيكرم مع الاتحاد الدولي للتجديف الفائزين المصريين في بطولة العالم للعبة التي نظمت «أون لاين».

وأضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «نعمل في إطار الاستراتيجية الاوطنية للشباب المصري، ونحن في مرحلة المقابلات الشخصية وتطبيق الاستبيان وأخذ الآراء على كل المستويات المجتمعية».

وتابع: «يجرى عمل دراسة ميدانية على مختلف قطاعات الشعب المصري، ونربط هذه الدراسة بدراسات الاستبيان ونضع كل ذلك في معاملات إحصائية لكي نخرج بمحاور تحديث الاستراتيجية الخاصة بالشباب المصري، التي نطبقها مع المؤسسات المختلفة، وكل ذلك في إطار استراتيجية الرياضة».

وأردف: «لدينا استراتيجيتان، الأولى للرياضة والتي عرضناها على الرئيس السيسي، والأخرى للشباب، متضمنة الاحتياجات وكل الملامح الخاصة بالشباب المصري».

وهنأ الدكتور أشرف صبحي، الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، على تطور الاتحاد: «فزنا ببطولة العالم تحت 21 سنة بالقاهرة، وسنكرم الفائزين ببطولة العالم للتجديف التي نظمت أون لاين، إذ فازت مصر للتجديف (آنسات) تحت 23 عامًا بالمركز الأول».