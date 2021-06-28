بلا علاج.. ظهور فيروس نيباه المميت في الهند

كشف العلماء في المعهد الوطني لعلم الفيروسات بالهند لأول مرة عن فيروس «نيباه» في الخفافيش بولاية ماهارأشترا، وفق ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، حيث شغل الفيروس العالم قبل أشهر بعد الحديث عن ظهوره في الصين، تزامنا مع مواجهة الهند موجة شرسة من فيروس كورونا فضلا عن مجموعة من الفطريات المميتة.

ونشر في مجلة «الأمراض المعدية والصحة العامة»، أن العلماء حددوا فيروس نيباه المميت في الخفافيش، وهو الفيروس الذي ينتشر بشكل شائع وكبير بين الخفافيش والفئران، وفق ما ذكرت من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي صنفته كذلك كأحد أخطر الفيروسات في العالم.

طريقة انتقال فيروس نيباه

وينتقل فيروس نبياه إلى الأشخاص الذين يتناولون ثمارا ملوثة بلعاب حيوان مصاب بهذا الفيروس، في الوقت نفسه، لا يوجد حاليا علاج أو لقاح ضد الفيروس حيث يصل معدل الوفيات من 40 إلى 75%.

وفي وقت سابق، تم تحديد أربع حالات تفشي لمرض نيباه في الهند، بينما تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة، في ولاية البنغال الغربية في عامي 2001 و 2007، مرتين - في 2018 و2019 في ولاية كيرالا.

وقال باحثون إن «تكرار تفشي مرض نيباه، ومعدلات الوفيات المرتفعة، وانتقال العدوى من شخص لآخر، ونقص اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات الفعالة هي مصدر قلق خطير في الهند، حيث أن الخفافيش شائعة جدا في المناطق ذات التجمعات السكانية الكبيرة»، موضحين أن النتيجة تستدعي مزيدا من الدراسة حيث لا يمكن استخلاص استنتاجات من المراجعة الحالية نظرا للعينة الصغيرة من الخفافيش.