«أنا من غيرك ولا حاجة».. سعد الصغير يحيي ذكرى رحيل والدته

«وحشتني قوي بجد يا أمي ربنا يرحمك يارب وأشوفك على خير يارب.. من غيرك والله ولا أي حاجة.. اللهم لك الحمد على الرضا اللي كان منك دايما ست الكل وده الي الواحد ماشي لحد دلوقتي معها يارب ارحمها برحمتك».. بهذه الكلمات أحيا الفنان سعد الصغير ذكرى رحيل والدته.

ونشر سعد الصغير صورة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تجمعه بوالدته وهو يقبل يديها.

وأضاف «الصغير»: «اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم منزلها، اللهم ابدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلًا خيرًا من اهلها و زوجًا خيرًا من زوجها وادخلها الجنة، اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض و يوم العرض عليك، اللهم نور لها قبرها وآنس وحشتها ووسع مدخلها، اللهم لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض، اللهم أنها في ذمتك فقها من عذاب القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها أنك أنت الغفور الرحيم».

وفاة والدة الفنان سعد الصغير

يذكر أن والدة الفنان سعد الصغير، توفيت منذ 4 أعوام بعد صراع مع المرض، وتأثر سعد لوفاته بشكل كبير.

آخر أعمال سعد الصغير الدرامية

مسلسل «ولاد إمبابة» كان آخر أعمال الفنان سعد الصغير في مجال الدراما، تدور الأحداث في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيرون شبابا يبدأ صراع العائلة على الإرث.