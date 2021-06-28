الترقيات في يوليو 2021.. ينتظرها ربع مليون موظف بعد 3 أيام

الترقيات في يوليو 2021، حلم يقترب لنحو 250 ألف موظف بعد 3 أيام مع اقتراب حلول شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور، وإجراء حركة ترقيات مع بداية السنة المالية الجديدة 2020-2021، التي تبدأ رسميا في شهر يوليو 2021 .

الترقيات في يوليو 2021 يستفيد منها 250 ألف موظف بعد توفر الشروط فيهم

وكشفت مصادر حكومية رسمية عن أن عدد الموظفين الذين ينتظرون الترقيات في يوليو 2021 ، يتجاوز أكثر من 250 الف موظف بجميع الجهات الحكومية، سوف يستفيدون من إجراء حركة الترقيات، انطبقت عليهم شروط وقواعد الترقيات في سياق وإطار نصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الجهات الحكومية جاهزة لتنفيذ قرارات الرئيس بإجراء حركة الترقيات في يوليو 2021

وأضافت المصادر أن إدارات الموارد البشرية، والادارات المالية، بالجهات الحكومية تهيأت لتنفيذ الاجراءات الإدارية والمالية والفنية المترتبة على تنفيذ حركة الترقيات في يوليو 2021 للموظفين المرشحين للترقيات إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.

الترقيات وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه أهم ملامح العام المالي الجديد

وفي ذات السياق، أشارت المصادر إلى أن أهم الإجراءات المترتبة على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإجراء حركة الترقيات، والعلاوات الدورية بنسبة 7% في يوليو 2021، أن تكون المرتبات للموظفين كما يلي:

8 آلاف و400 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الممتازة ما يعادلها.

6 آلاف جنيه شهريا لموظفي الدرجة العالية وما يماثلها.

4 آلاف و800 جنيه مرتب شهري للموظفين المترقين إلى درجة مدير عام وما يماثلها.

4 آلاف و200 جنيه شهريا، للموظفين على الدرجة الوظيفية الأولى وما يماثلها.

3 آلاف و600 جنيه مرتب شهري للموظفين المترقين للدرجة الثانية وما يعادلها.

3 آلاف و 120 جنيها شهريا للموظفين بالدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها.

وألفان و880 جنيها شهريا للموظفين بالدرجة الرابعة أو ما يعادلها.

ألفان و640 جنيها شهريا، للموظفين بالدرجة الخامسة.

يذكر أن الحد الأدنى لموظفي الجهاز الاداري للدولة ، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى 2400 جنيه، وهو قيمة المرتب الشهري لموظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها.