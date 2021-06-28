السودان: القبض على عدد من فلول الحزب المنحل بتهمة التخطيط لإحداث فوضى

قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، إن نيابة لجنة التفكيك ألقت القبض على مجموعة من فلول حزب «المؤتمر الوطني» المنحل والتى تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف وشغب مستغلة المسيرات السلمية المتوقعة في 30 يونيو الجاري، وتقويض النظام الدستوري.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن النيابة قامت بفتح دعاوى في مواجهة الموقوفين وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين والقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت: أنها تابعت حركة منسوبي النظام البائد في العاصمة والولايات وتمكنت من الوصول إليهم عبر تحريات ومتابعة لصيقة وبناء على معلومات موثوقة.

وأشارت إلى أن القبض على المتهمين تم بواسطة الشرطة بموجب أوامر قبض صادرة من النيابة العامة، ولاتزال الملاحقة مستمرة لبقية المتهمين الصادرة في مواجهتهم أوامر قبض بموجب الدعاوى الجنائية المقيدة لدى نيابة لجنة التفكيك.