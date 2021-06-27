تنفذه جنوب السودان.. تعرف على تفاصيل إنشاء سد «واو» على نهر النيل

تنفذ وزارة الموارد المائية والري المصرية مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغراض بجنوب السودان، والذي يقع على نهر «سيوى»، وهو أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال بمنطقة المستنقعات شمال هضبة البحيرات الاستوائية، وذلك في إطار مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر والتي تهدف إلى تحقيق التنمية بمنطقة حوض النيل، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن سد «واو» بجنوب السودان.

1- يقع سد «واو» على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة واو بجنوب السودان.

يولد سد واو 10.40 ميجاوات من الكهرباء

2- يهدف السد لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء النظيفة والمستدامة.

3- يوفر سد واو مياه الشرب النظيفة لحوالي 500 ألف نسمة كما يوفر مياه الري التكميلية لحوالى 30/40 ألف فدان.

4- أعدت مصر ممثلة في وزارة الموارد المائية والري الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع.

5- قام خبراء المركز القومي لبحوث المياه بإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين.

6- كما تم إعداد الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

7- تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها.

تبلغ تكلفة سد واو 1.2 مليار دولار

8- قامت وزارة الري المصرية بالانتهاء من جميع الدراسات وتسليمها الى الجانب الجنوب سودانى في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة «واو» بحضور المسئولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدني بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير 2015.

9- وجهت مصر الدعوة إلى 16 جهة دولية من الجهات المانحة لتمويل مشروع سد «واو» متعدد الأغراض.

10- تبلغ التكلفة المتوقعه للسد 1.2 مليار دولار لتنمية جنوب السودان ‏وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب.

يعمل سد واو على تغيير الخريطة الاجتماعية والاقتصادية

11- من بين فوائد السد على المدى البعيد الحد من كميات المياه المهدرة والناتجة من الأمطار وتذهب الى المستنقعات دون الاستفادة منها.

12- من المتوقع أن يعمل سد «واو»، على تغيير الخريطة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المحيطة بمكان المشروع.

13- طلبت جنوب السودان من مصر أيضا إعداد دراسات الممر الملاحي لربط دول حوض النيل وأوروبا في منطقة بحر الجبل لتنمية التبادل التجاري بين دول المنطقة.

14- تنفذ مصر حزمة مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لدولة جنوب السودان بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار.

15- قدم الخبراء المصريون عروضاً وافية لنظرائهم بجنوب السودان حول كل الدراسات الفنية الخاصة بالسد هيدرولوجية - جيولوجية – إنشائية – بيئية – اقتصادية - الدراسات الخاصة بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية.