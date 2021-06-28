رئيس قصور الثقافة ولجنة «ابدأ حلمك» يتفقدون المواقع الثقافية بأسوان

تفقد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهشام عطوة، نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، أماكن التدريب لمشروع ابدأ حلمك بمحافظة أسوان ومنها قصر ثقافة توشكى ومسرح فوزى فوزى، ومن المقرر إقامتها بعد انتهاء اختيار الموهوبين بمعرفة اللجنة، وكان برفقة عواض واللجنة مسؤولي قصور الثقافة بمحافظة أسوان.

أعضاء لجنة ابدأ حلمك

وتضم لجنة اختيار «ابدأ حلمك» وتضم المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، المخرج خالد أبو ضيف وبعض أعضاء اللجنة الفنية الناقد محمد الروبي رئيس تحرير مجلة مسرحنا، الدكتور ياسر علام مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، والموسيقار كريم عرفة عدد من المواقع الثقافية، ويعد مشروع ابدأ حلمك خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفني إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا، وكذلك يعزز العمل على اكتشاف وتنمية مهارات الموهوبين والنابغين والمبدعين.

عواض يتفقد قصر ثقافة أسوان

كما تفقد عواض وعطوة أعمال إحلال وتطوير قصر ثقافة أسوان، وصاحبهما مدير عام فرع ثقافة اسوان، وذلك في إطار خطة الهيئة لتجديد بعض المواقع الثقافية بهدف تقديم خدمات وأنشطة ثقافية وفنية متميزة لروادها.

معلومات عن قصر ثقافة أسوان

يذكر أن القصر يقع في قلب مدينة أسوان، ويعد من أهم المنارات الثقافية بمنطقة جنوب الوادي، تبلغ مساحته الكلية 4100 متر مربع تقريبا بحديقة داخلية ومساحات جانبية محيطة بالمبنى، أما مساحة المبنى تبلغ 2500 متر مربع تقريبا.