تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات

عقب إعلان ضوابط أداء صلاة عيد الأضحى 2021 من قبل وزارة الأوقاف، يستعد المواطنون في مصر لإعلان موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات، ويحرص الكثيرون على أداء الصلاة داخل المساجد والأماكن التي حددتها وزارة الأوقاف، وفقا للضوابط التي وضعتها، ومن المقرر إعلان الموعد في التاسع من يوليو، وأن يكون أول أيام عيد الأضحى 20 يوليو، وفقا لمعهد البحوث الفلكية.

وتقدم «الوطن»، موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات.. القاهرة والجيزة

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات، منها القاهرة والجيزة، في تمام الساعة 05:28 صباحًا، بينما يختلف في المحافظات وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة، وتتراوح الزيادة والنقصان في المواقيت بنحو 10 دقائق باختلاف المحافظات، وتعلن أقسام الإدارة المركزية لشئون الخرائط بمديريات المساحة بالمحافظات المواقيت قبل حلول العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات.. بحري

وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع محافظات الوجه البحري، منها الإسكندرية في تمام الساعة 5:31 صباحًا، وفي دمياط الساعة 5:23 صباحًا، وفي كفر الشيخ في الساعة 5:33 صباحًا، وفي البحيرة الساعة 5:35 صباحًا، وفي المنصورة 5:25 صباحًا، وفي الشرقية 5:26 صباحا وفي المنوفية 5:27 صباحا والقليوبية 5:28 صباحًا، والغربية 5:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات.. قبلي

وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع محافظات الوجه القبلي، ومنها المنيا 5:33 صباحًا، وأسيوط 5:33 صباحًا، وأسوان 5:32 صباحًا، وسوهاج 5:34 صباحًا، قنا 5:33 صباحًا، والفيوم 5:32 صباحًا، وبني سويف 5:21 صباحًا، والأقصر 5:31 صباحًا، وبورسعيد 5:21 صباحًا، والسويس 5:23 صباحًا، والإسماعيلية 5:22 صباحًا، وطابا 5:20 صباحًا، والسلوم 5:42 صباحًا، جنوب سيناء 5:21 صباحًا، وشمال سيناء 5:24 صباحا.