عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2021 للقطاعين العام والخاص بالتفاصيل

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن عدد أيام اجازات عيد الاضحي 2021 للقطاعين العام والخاص، بهدف قضاء عطلة العيد مع ذويهم بعيدا عن الضغوط التي يواجهونها بشكل يومي في العمل، والتمتع بذبح الأضحية لنيل ثوابها تارة، وتناولها في فترة العيد، وزيارة الأهل والأقارب على مدار أيام الإجازة، حيث يعتبر العيد بهجة ولحظة ينتظرها الكثيرون في كل أنحاء العالم، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين، عن موعد إجازة عيد الأضحى، وعدد الأيام التي يمكنهم الحصول عليها في هذه المناسبة.

عدد أيام الإجازات للموظفين والقطاع الخاص

يوافق موعد إجازة عيد الأضحى 2021، يوم 20 يوليو المقبل، وفق التقديرات الفلكية، وتسبقه إجازة رسمية يوم 19 يوليو وهو يوم وقفة عرفة، ثم تعقبه ثلاثة أيام إجازة رسمية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو المقبل، وحتى يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، ويوافق يوم الجمعة ثورة 23 يوليو.

أيام الإجازات الرسمية في شهر يوليو

يحصل العاملون بالمؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي، على إجازات رسمية بمناسبة الأعياد الدينية أو الأعياد القومية والوطنية وهي:

- يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- يوم الخميس الموافق 22 يوليو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- يوم الجمعة 23 الموافق يوليو إجازة عيد الأضحى، وثورة 32 يوليو.

- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الأربعاء 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة و1973.

- يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

تحدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، طبقًا للقانون رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، ويرتبط عيد الأضحى المبارك، بالطقوس والتقاليد، أبرزها صيام وقفة عرفات وغيرها من الاحتفالات، المرتبطة بمراسم الحج الإسلامي في شهر ذي الحجة.