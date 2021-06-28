عقب زيادة بـ10 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2021  

شهدت الفترة الماضية، زيادة سعرية على الأسعار الرسمية لعدد من الطرز المختلفة داخل السوق المحلي للسيارات، موديل العام الجاري 2021؛ ومن ضم تلك القائمة سيارة «شيفروليه كابتيفا 2021»، والتي تم الإعلان عن زيادة سعرية تراوحت ما بين 5 ألاف و10 ألاف جنيه، على السعر الرسمي للسيارة بسبب ظاهرة «الأوفر برايس».

وترصد السطور التالية، القائمة السعرية لسيارة شيفروليه كابتيفا 2021، بعد الزيادة السعرية الأخيرة، والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 366 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 388 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 410 ألف جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات طراز شيفروليه كابتيفا 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 255 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT، مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4655 ملم طول، 1836 ملم عرض، 1760 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 185 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2750 ملم.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».