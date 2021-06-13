أسعار سيارات شيفروليه 2022 في السوق المصرية: أغلاها بـ303 آلاف جنيه

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي تنتشر فيها ماركات السيارات المختلفة، سواء الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر "شيفرولية" الأمريكية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق العالمية.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز ماركات سيارات شيفرولية لسنة 2022 التي يتمّ طرحها في السوق المصرية، وأسعارها الرسمية، بحسب وكيلها في السوق.

شيفروليه أوبترا

تتوافر السيارة في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، مع خيار واحد من المحرك الأول بسعة 1500 سي سي، ويولد قوة 110 أحصنة، وأقصى سرعة 170 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارعها 13.2 ثانية، وتستهلك السيارة 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

كما تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتُصنع السيارة في أمريكا ويتم جمعها في مصر وسعر الفئة الأولى بالسوق المصرية 198 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 303 آلاف جنيه والفئة الثالثة بسعر 212 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 218 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

تضم السيارة محركا بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 86، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم، خلال 12.5 ثوانٍ.

وبها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم، 6.4 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة أمريكا، وسعرها في السوق المصرية، يبدأ من 166,400 جنيه، ويصل إلى 171,600 جنيه لأعلى فئة.