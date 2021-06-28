عقوبة التحرش الجنسي في مصر.. آخر تعديلات القانون

تصدرت عقوبة التحرش الجنسي في مصر اهتمام الكثيرين خلال الأيام الماضية، بعد أن قدم حزب «مستقبل وطن»، حزب الأغلبية في مجلس النواب، بتعديلات على قانون بشأن قانون العقوبات الخاص التحرش الجنسي في مصر، للمطالبة بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب)، وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

عقوبة التحرش الجنسي في مصر

وتضمنت تعديلات عقوبة التحرش الجنسي في مصر، تعديل المادة 306 مكررًا (أ) التي تنمص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

الحبس والغرامة ضمن عقوبة التحرش في مصر

ووفقا لنص التعديلات، فستكون عقوبة التحرش الجنسي في مصر، الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمنت تعديلات قانون التحرش التعديلات أيضا المادة 306 مكرر ب، بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وضمن عقوبة التحرش الجنسي، قالت التعديلات المطروحة على قانون التحرش الجنسي، إنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.