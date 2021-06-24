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عاجل.. «مستقبل وطن» يقدم مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

كتب:

حسام حربى
04:31 م | الخميس 24 يونيو 2021
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن، تقديم مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار ما يقوم به الحزب، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة.

وقال حزب مستقبل وطن، في بيان له منذ قليل، إنه جرى رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش، والتحرش الجنسي تحديدًا، غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، بالنظر لحجم المشكلة، وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.

تعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش

واستقر الحزب على التقدم -من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب- بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش.

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