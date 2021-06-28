تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية

مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، ينتظر الكثيرون من أبناء محافظة الغربية، الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية، بينما تتخذ مديرية الأوقاف بالمحافظة إجراءات كثيرة خلال آداء المواطنين للصلوات داخل المساجد، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، حيث يحرص إمام كل مسجد على فتحه قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط، وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف، بينما لاتزال دورات المياه داخل المساجد مغلقة حفاظا على المواطنين.

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موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية.. الأوقاف

بينما تستعد مديرية أوقاف الغربية إلى عيد الأضحى، حيث من المقرر أن تتخذ إجراءات مشددة بعد إعلان موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية، حيث ستقوم بنشر خريطة المساجد الكبرى التي سيصلي فيها المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، وسيجرى تعميم الإجراءات على الإدارات التابعة لها، مع إعلام أئمة المساجد بها، فضلا عن تحديد الأئمة الذين سيؤمون المصلين خلال عيد الأضحى، حيث سيكون لكل مسجد إمامين احدهما أساسي والأخر احتياطي.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية.. المساحة ستعلن

ومن المقرر أن تعلن مديرية المساحة موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية، وفقا لإمساكية المحافظة ومواقيت الصلوات، بعدما يعلن معهد البحوث الفلكية في التاسع من يوليو المقبل، حيث جرى الإعلان عن موعد عيد الفطر والذي سيوكن في 20 يوليو المقبل.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية.. 5:22 صباحا

ووفقا للحسابات الفلكية بمعهد البحوث الفلكية، فان موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الغربية سيكون في الساعة 5:22 دقيقة صباح يوم 20 يوليو المقبل، وسيجرى أداء الصلاة بالمساجد التي حددتها الوزارة.