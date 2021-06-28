كم عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى؟.. أزهري يوضح الثلاثة آراء

كم عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى؟، سؤال يطرحه الكثيرون مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2021، وحدد العلماء عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى، وفقا لأراء الفقهاء، كل منهم أجاب عن كم عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى، وترصد «الوطن» الثلاثة أراء حول عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى.

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى عند الحنفية

وذكر الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أنه في عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى، قال الحنفية، إنّ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات يؤديّها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح ويرفع يديه عند كل تكبيرة سواء كان إماما أو مأموما ويُستحَبّ أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة الأعلى، أمّا في الركعة الثانية فيؤديها كما الأولى إذ يأتي بتكبيرات ثلاث لكنّها تكون بعد القراءة، ويستحبّ له أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة الغاشية، وبالتالي فإنّ عدد التكبيرات الزوائد في كلا الركعتين ستّ تكبيرات.

عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى عند الشافعية

وعن عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى عند الشافعية، أوضح أنهم قالوا إنّ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى هي سبع تكبيرات يُؤديها المصلي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، رافعا يديه إلى محاذاة كتفيه عند كل تكبيرة، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى زمنا يسيرا كزمن قراءة آية معتدلة، ويُسَنّ له أن يقول في زمن الفصل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوّذ ويقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، ويؤدّي الركعة الثانية كما يؤدّي الركعة الأولى إلّا أنّه يكبّر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال قبل البدء بالقراءة.

كم عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى عند المالكية والحنابلة؟

وأوضح أن عدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى عند المالكية والحنابلة، أنهم قالوا إنّ عدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى ستة، يؤدّيها المصلّي بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقبل القراءة، ويؤدّي الركعة الثانية كما الأولى لكنّه يكبر خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام من السجود، وذلك لما رواه أبو داوود عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: «إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُكَبِّرُ في الفطرِ والأضحى في الأولى سبعَ تكبيراتٍ وفي الثانيةِ خمسًا»، وتعتبر كل تكبيرة سنة، ويرفع المصلي يديه مع كل واحدة منها قائلا: «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلوات الله على محمد النبي وآله وسلّم تسليماً كثيرا».