رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2021.. الموعد والأوراق المطلوبة

يبحث الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية عن رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2021، وشروط التقديم في المدرسة، وموعد تقديم مدرسة الضبعة النووية، والأوراق المطلوبة، وموقع مدرسة الضبعة، وكيفية الوصول اليها، وكل ما يهم الطلاب، عن المدرسة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقراءها في مختلف المجالات.

رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2021.. كل التفاصيل

وتقدم «الوطن»، معلومات حول كيفية التقديم، للأوراق الخاصة بالطلاب إلى المدرسة حسب عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وهي كالتالي:

- للدخول على رابط تقديم مدرسة الضبعة النووية 2021، عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــا ، أو الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم مع بدء التقديم من هنــــــــا.

- كتابة كافة البيانات التي يحتاجها الموقع بشكل صحيح.

- طباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم.

- توقيع ولى أمر الطالب على الاستمارة.

- تقديم الاستمارة إلى شئون الطلاب في الإدارة التعليمية حتى يقوموا بختمها.

موعد تقديم مدرسة الضبعة النووية 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد تقديم مدرسة الضبعة النووية 2021، وقبول الطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات مصر، ويبدأ باب التقديم من 9 يوليو 2021 الموافق يوم الخميس ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2021، على أن يبدأ التقديم يوم الخميس.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2021

تسمح وزارة التربية والتعليم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية تقديم من خلال تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2021، بشروط وهي كالتالي:

- الحصول على شهادة الإعدادية عام 2021م.

- الجنسية المصرية للطالب وأولياء الأمور.

- الحصول على مجموع لا يقل عن 250 درجة في شهادة الإعدادية.

- إمكانية استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة.

- أن يحصل على نسبة 95% في مواد العلوم والرياضة واللغة الإنجليزية كحد أدنى.

- النجاح في الاختبارات العلمية واجراء الفحص الطبي في محافظتي القاهرة ومطروح.

- أن يكون الحد الأقصى للطلاب الذين يتم قبولهم في المدرسة 75 طالب في الدفعه.

مصاريف مدرسة الضبعة النووية

وتبلغ مصاريف مدرسة الضبعة النووية 3120 جنيه في العام الواحد، حيث تكون قابلة للزيادة كل عام، حسب ما تحدده وزارة التربية والتعليم.

المستندات المطلوبة لتقديم مدرسة الضبعة النووية 2021

يوجد مجموعة من المستندات المطلوبة لتقديم مدرسة الضبعة النووية 2021، وهي كالتالي:

- شهادة الميلاد الأصلية.

- الشهادة الإعدادية أو صورة منها.

- إيصال خدمة التقديم بقيمة 100 جنيه.

- إثنين من الصور الشخصية الحديثة يتم إرفاقهم مع الاستمارة الخاصة بالتقديم.

- استلام الأوراق مرة اخرى بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية مع وجود ايصال الدفع.

مستقبل مدرسة الضبعة النووية

يعد مستقبل مدرسة الضبعة النووية، للطلاب الخريجين من دبلوم الخمس سنوات، مضمونا بالعمل في محطة الضبعة النووية، بالمشروع النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء كفني، أو إستكمال دراستة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التقنية التي يتم إنشاؤها.

موقع مدرسة الضبعة النووية 2021

موقع مدرسة الضبعة النووية 2021، في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح جنوب الطريق الساحلى الدولى الإسكندرية - مطروح، وتتميز بتوفير إقامة داخلية، للطلاب بفندق، ويوجد مطعم وغرفة دراسة وصالة ألعاب رياضية وملعب قانونى، ويسمح للطلاب بالذهاب إلى عطلة نهاية الأسبوع يوم الخميس والرجوع إلى المدرسة يوم السبت، وتقبل المدرسة طلاب البنين فقط.