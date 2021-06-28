تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة دمياط

أعلنت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط الواجب اتباعها لأداء صلاة عيد الأضحى 2021، حيث من المقرر ان يجرى تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة دمياط ، والضوابط من قبل مديريتي المساحة والأوقاف بالمحافظة خلال الأيام المقبلة، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك والذي سيكون يوم 20 يوليو المقبل وفقا لحسابات معهد البحوث الفلكية، ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية يوم 9 يوليو المقبل.

وتقدم« الوطن»، موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة دمياط في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء.

المساحة تعلن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة دمياط

ومن المقرر أن تعلن مديرية المساحة موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة دمياط، حيث سيكون في تمام الساعة 5:23 صباحًا، وفقا للحسابات الفلكية التابعة لمديرية المساحة، ومواقيت الصلاة والتوقيت المحلي للمحافظة، حيث تعلن مواقيت الصلاة بشكل مستمر، بالتنسيق مع مديرية الوقاف بالمحافظة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة دمياط .. إجراءات مشددة

فيما أعلنت مديرية أوقاف محافظة دمياط، عن اتخاذ إجراءات مشددة خلال أداء الصلاة بعد إعلان المساحة تعلن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة دمياط ، حيث أنه لم يتم السماح لأي مصلي بالدخول إلى المساجد بدون ارتداء كمامات، ودون اصحاب المصلى الخاص به، كما لا يسمح باختراق العلامات الإرشادية داخل المساجد، حفاظا على التباعد الاجتماعي بين المصلين وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما سترسل المديرية التعليمات كاملة لإدارات الأوقاف وللأئمة المساجد خاصة من يؤمون المصلين في المساجد المسموح بها أداء الصلوات مع استمرار إغلاق الحمامات أو دورات المياه، وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف، في إطار الحرص على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.