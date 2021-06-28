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موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسي
05:33 م | الإثنين 28 يونيو 2021
صلاة عيد الأضحي

صلاة عيد الأضحي

يبحث أهالي الإسكندرية، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية، بعد إعلان وزارة الأوقاف مؤخرًا عن الضوابط التي سيتم وضعها من أجل إقامة صلاة عيد الأضحي 2021 في المساجد، خاصة في ظل استمرار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية 

من المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الإسكندرية، 5:30 صباحًا.

وأشارت البحوث الفلكية أنه من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى في مصر يوم 20 يوليو 2021، وهناك ضوابط لصلاة العيد، منها أنها تصلى من بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وحتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلى.

أوقاف الإسكندرية شروط صلاة عيد الأضحي 2021 

وأكدت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، التزامها الكامل وتنفيذ كل التعليمات والشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف، حيال صلاة عيد الأضحى 2021، وتتمثل في: 

1. ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين والعاملين.

2. اصطحاب المصلی الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه. 

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية.

8.على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيًا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

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