ضوابط وشروط صلاة عيد الأضحى 2021: ممنوع الزوايا والساحات

حددت وزارة الأوقاف عددًا من الشروط الهامة، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، أعلن عنها وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة عن إقامتها في جميع المساجد التي تشهد صلاة الجمعة فقط، ومنعها في الساحات العامة أو الزوايا.

إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بـ 15 شرطًا لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، كالتالي:

1. ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين والعاملين.

2. اصطحاب المصلی الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الرسمية.

8. عدم السماح بإقامة أي موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

9. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

10. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

11. قصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

12. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة.

13. استمرار تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

14. التنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الضوابط بكل حسم وحزم.

15. على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه نهائيًا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.

إجراءات صلاة عيد الأضحى المبارك 2021

وشدد وزير الأوقاف، في مقطع فيديو له عبر اليوتيوب اليوم، على منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة فقط، محذرًا من إقامتها في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع.

وأكد «جمعة» أنه سيتم تعميم التعليمات على جميع المديريات بالالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.