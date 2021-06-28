أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الالتحاق بمدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، وذلك تمهيدًا لفتح باب التقديم للطلاب بشهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الشروط النهائية للقبول في مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط النهائية للقبول في مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021 وجاءت كالتالي:

1- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

2- فتح باب التقديم لمدرسة غبور 2 في شهر يوليو المقبل.

3- أن يتقدم الطالب للالتحاق في المدرسة عبر الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- أن يجتاز الطالب المتقدم اختبارات القبول التي تضعها وزارة التعليم والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

تنسيق القبول بمدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021

- يجب أن يكون الطلاب المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.

مميزات الالتحاق بمدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2021.

- الحصول علي شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بمصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

مكان مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021

- تقع مدرسة غبور2 بمحافظة الجيرة بمدينة 6 أكتوبر.

مناهج وتخصصات مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021

- تتخصص المدرسة في صيانة السيارات «مركبات خفيفة، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، وصيانة السيارات».

- تتضمن مناهجها الدراسية، من العلوم الأسايسية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

مدة الدراسة مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2021

- تكون مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

الشريك الصناعي مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية2021

- مؤسسة غبور للتنمية.