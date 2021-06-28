«كارثة تهدد حياة المواطنين».. حازم إمام يتقدم بطلب إحاطة بشأن طريق وصلة دهشور

تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والنقل، بشأن تكرار الحوادث على طريق وصلة دهشور، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال النائب حازم إمام، في طلب الإحاطة: «أصبح طريق وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، كارثة تهدد حياه المواطنين يوميا، بسبب تكرار الحوادث عليه، نتيجة السرعة الشديدة للسيارات في ظل عدم وجود مطبات صناعية وإعداد الدورانات المرورية بشكل جيد فنيًا».

وأضاف «إمام»، أن ذلك الطريق تسبب مؤخرا في عدة حوادث، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: «لاشك أننا نشيد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد في مجال الطرق، إلا أنه لابد من الحفاظ على حياه المواطنين، على هذه الطرق من خلال تخصيص أماكن لعبور المشاه وكذلك إنشاء دورانات بشكل علمي وهندسي تسمح للسيارات بالدوران دون تعطيل الطريق أو وقوع حوادث».

وطالب النائب حازم إمام، بإعادة النظر فى حركة الدورانات ودراسة إنشاء مطبات صناعية على طريق وصلة دهشور وتركيب رادارات للحد من السرعة الفائقة على الطريق، وكذلك توفير كافة وسائل وإجراءات الأمن والسلامة على الطريق من اللافتات الإرشادية وغيرها من الوسائل.