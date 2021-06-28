تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2021 اليوم.. «غش تقليدي داخل اللجان»

أدى 710 آلاف و734 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية «نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات»، صباح اليوم، الامتحان في 195 مادة امتحانية «191 مادة فترة أولى، و4 مواد فترة ثانية»، داخل 3111 لجنة للامتحانات التحريرية «الدور الأول» للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، وهاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عددًا من اللجان وهي «العباسية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية، وطلعت حرب الإعدادية بالعباسية (فندقي)، والعباسية الصناعية بنات)، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واستدعاء الشؤون القانونية لأعمال شؤونها حيال تلك الحالات.

يشار إلى أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.