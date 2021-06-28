«إيد شيران» يعود بقوة بأغنيته «العادات السيئة»

يعود النجم العالمي إيد شيران رسميًا، بأغنيته المنفردة الجديدة «العادات السيئة»، التي أصدرها عبر مختلف المنصات الموسيقية، بالتزامن مع فيديو كليب من إخراج ديف مايرز.

قضى إد شيران السنوات القليلة الماضية بعيدًا عن الأضواء، بعد جولته التي حطمت الأرقام القياسية لمدة عامين، واستقباله لإبنته الأولى، حيث يمثل هذا العمل عودة إد شيران الرسمية الى الساحة الفنية العالمية بعمل مبهج.

بإيقاع سريع وموسيقى صيفية، يعود إد شيران بهذا العمل الذي شارك في كتابته وإنتاجه إلى جانب جوني ماكديد، كاتب أغنية shape of you.

ويظهر «إد» في الفيديو كليب بصورة شخصية مصاص دماء، ويظهر «عادته السيئة»، ويتخلى عن شعره البرتقالي ويتحول للأبيض، مع أنياب طويلة ويمضي أمسية صاخبة، إلى أن يعود إلى طبيعته مع شروق الشمس في اليوم التالي.

وكتب شيران: «أشعر بالسعادة بعودتي بأغنيتي الجديدة، كنت أرغب في عرض مقطع الفيديو الخاص بـ«العادات السيئة» على طبيعة العادات بطريقة خيالية، لذلك قررت اختيار مصاصي الدماء، كان الدخول في الشخصية أمرًا ممتعًا للغاية باستثناء القفز عن المرتفعات».

وللاحتفال بهذا الإصدار، قدم «إد» استعراضًا خاصًا للأغنية عبر تطبيق تيك توك بالتزامن مع الفقرات التي يقدمها التطبيق مع عرض مباريات اليورو 2020.