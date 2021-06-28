وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكينية القضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الاثنين، فى روما، مع وزيرة خارجية كينيا راشيل إمامو، سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك تطورات قضية⁧‫ السد الإثيوبى⁩.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن اللقاء يأتي في إطار زيارة الوزير شكري الحالية إلى روما، حيث يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش».

ومن المقرر أن يشارك الوزير شكري أيضا في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف؛ للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.