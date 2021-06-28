رئيس التحرير

محمود مسلم

ترقية 5539 موظفا بوزارة العدل

كتب:

الوطن
04:52 م | الإثنين 28 يونيو 2021
المستشار عمر مروان وزير العدل

المستشار عمر مروان وزير العدل

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، ترقية 5539 موظفًان اعتبارًا من 1/7/2020، وذلك إعمالًا بقواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط.

وجاءت الترقيات كالتالي:

ـ 2291 موظفًا بالقسم المدني.

- 1685 موظفًا بأقلام المحضرين.

- 816 موظفًا بقسم الخدمات المعاونة.

- 747 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين «قانوني، نفسي، اجتماعي».

وأشار وزير العدل، إلى أنه يتم تباعً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

اقرأ المزيد:

النائب العام يلتقي وزير العدل الفرنسي في باريس

لأول مرة.. وزير العدل يفتتح مكتب توثيق VIP في الإسكندرية

وزير العدل يفتتح أعمال تطوير محكمة غرب الإسكندرية وفرع الشهر العقاري

وزير العدل الأمريكي يتوعد بالتصدي لأي تسييس للقضاء

وزير العدل يستقبل سفير الأردن لبحث تعظيم دور التكنولوجيا في مجال التقاضي

وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة اليمين القانونية