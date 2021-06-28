ترقية 5539 موظفا بوزارة العدل

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، ترقية 5539 موظفًان اعتبارًا من 1/7/2020، وذلك إعمالًا بقواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط.

وجاءت الترقيات كالتالي:

ـ 2291 موظفًا بالقسم المدني.

- 1685 موظفًا بأقلام المحضرين.

- 816 موظفًا بقسم الخدمات المعاونة.

- 747 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين «قانوني، نفسي، اجتماعي».

وأشار وزير العدل، إلى أنه يتم تباعً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.