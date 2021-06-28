جنايات المنيا: تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء لأغسطس

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 20 محامياً، من أبناء مركز مغاغة، شمال المحافظة، متهمين بإهانة القضاء، إلى جلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل، لاستكمال المرافعة.

وقال مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، إن المحكمة استمعت إلى جانب من الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في جلساتها الماضية، من بينها مناقشة تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة المحامين المتهمين في أعمال شغب داخل محكمة مغاغة الجزئية، والتعدي على عضو هيئة قضائية، وإهانة السلطة القضائية.

وأوضح المصدر أن هيئة الدفاع قدمت كافة المستندات، وحافظة مستندات تفند بعض الشواهد في القضية التي تعود إلى عام 2015، إذ تقدم أحد القضاة ببلاغ يتهم 20 محامياً بإهانة القضاء، وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة، وإثارة الشغب والتجمهر داخل المحكمة.

وشهدت محكمة مركز مغاغة، في شمال محافظة المنيا، تجمهر عدد من المحامين داخلها احتجاجاً علي صدور قانون السلطة القضائية حينذاك.

وأحالت مأمورية استئناف بنى سويف القضية، إلى دائرة جديدة بعد رد هيئة المحكمة، بعد أن استشعرت المحكمة الحرج فى استكمال نظر القضية التى يحاكم فيها علاء حسن نقيب المحامين الحالى و19 محاميا آخرين متورطين فى التعدى على قاضي داخل محكمة مغاغة فى مايو 2013 وتعطيل العمل داخل المحكمة وإثارة الشغب، ومنع المحكمة من مواصلة أعمالها وتعطل مصالح المواطنين وفق ما جاء فى أمر الإحالة الذى صدر من النيابة العامة عام 2016.