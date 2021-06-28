محافظ المنيا يصدر قرارا بترقية 284 معلما وأخصائيا

أصدر اللواء أسامة القاضي، اليوم الإثنين، محافظ المنيا، القرار رقم 277 لسنة 2021، بشأن الموافقة على ترقية 284 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين.

كما شمل قرار المحافظ ترقية الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائي «التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات»، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، اعتباراً من 1/1/2020، طبقاً لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاَ لتوجهات الدولة ،للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.

وتضمن قرار المحافظ منح من تمت ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من 1/1/2021 إسوة بزملائهم الذين تم ترقيتهم بقرار المحافظ رقم 754 لسنة 2020، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية.

من جانب أخر ناقش المحافظ، استعدادات استقبال امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2021، حيث قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنه على مستوي المراكز، منها 63 لجنه بنظام الورقي والالكتروني لطلاب الانتظام، و 26 لجنه ورقي فقط لطلاب المنازل، باجمالي 34 ألف 524 طالب وطالبه، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو القادم.