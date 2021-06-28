محافظ المنيا يصدر قرارا بترقية 284 معلما وأخصائيا
كتب:
اسلام فهمي
11:53 ص | الإثنين 28 يونيو 2021
محافظ المنيا
أصدر اللواء أسامة القاضي، اليوم الإثنين، محافظ المنيا، القرار رقم 277 لسنة 2021، بشأن الموافقة على ترقية 284 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين.
كما شمل قرار المحافظ ترقية الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائي «التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات»، الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، اعتباراً من 1/1/2020، طبقاً لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاَ لتوجهات الدولة ،للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.
وتضمن قرار المحافظ منح من تمت ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من 1/1/2021 إسوة بزملائهم الذين تم ترقيتهم بقرار المحافظ رقم 754 لسنة 2020، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية.
من جانب أخر ناقش المحافظ، استعدادات استقبال امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2021، حيث قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنه على مستوي المراكز، منها 63 لجنه بنظام الورقي والالكتروني لطلاب الانتظام، و 26 لجنه ورقي فقط لطلاب المنازل، باجمالي 34 ألف 524 طالب وطالبه، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو القادم.