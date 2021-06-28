وفد ألماني بالمنيا لبحث مشروع الابتكار لزيادة دخل المزراعين

استقبل المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، اليوم الاثنين، أوڤى جيلين، رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية في القاهرة، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بمصر، وميريام فرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

يزور الوفد الزراعي الألماني محافظة المنيا، لبحث مشروع الابتكار الزراعي، الذي يستهدف زيادة دخل 10 آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر.

وتأتي الزيارة في ضوء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، الذي تم توقيعه في مارس 2021.

ويهدف اللقاء إلى بحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانب الألماني والمصري في محافظة المنيا، مع التركيز على الابتكار الزراعي.

تضمنت الزيارة لقاءات مع صغار المزارعين في قرية أبوحنس بمركز ملوي، داخل جمعية الحرية، كما تضمنت حضور إحدى مسرحيات المسرح الريفي التوعوي، الذي يقدم حزمة من الرسائل الريفية التنموية في إطار كوميدي، اعتمادا على ممثلين محليين من المجتمعات الريفية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في وقت سابق اليوم، عن حل مشكلة عدد من موردي ومزارعي البنجر، الذين تعاقدوا مع شركة القناة للسكر، لتوريد محصولهم للشركة، مؤكداً أن الدولة المصرية، بكافة أجهزتها، لن تدخر جهداً لتذليل كافة العقبات أمام الموردين والمزارعين، دون الإضرار بهم وبمحصولهم.

وأوضح المحافظ أنه فور علمه بالمشكلة، تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لحل مشكلة عدم استلام شركة القناة للسكر، محصول البنجر من عدد من المزارعين، حيث تم الحل من خلال التعاقد مع عدد من شركات السكر الأخرى، لتوريد المحصول إليهم، لحين البدء في تشغيل مصنع القناة للسكر، والذي كان من المقرر أن يبدا التشغيل في مارس الماضي، وعلى الرغم من تأخر التشغيل، بسبب الظروف والأوضاع العالمية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، فقد حرصت الشركة على إيجاد حلول لذلك التحدي.