كيف أثر انخفاض الإنتاج العالمي لبعض أنواع السيارات على السوق المحلي؟

شهد سوق السيارات المحلي تذبذبًا في الأسعار ومواعيد تسليم السيارات الحديثة، بسبب عمليات الإغلاق التي تشهدها الشركات العالمية، التي تكلف بصناعة السيارات بسبب جائحة كورونا.

وأثارت تلك الأخبار القلق بين راغبي السيارات الحديثة بسبب رفع أسعار الأوفر برايس لمن يرغبون في اقتناء السيارات الحديثة.

وقال عبد العاطي عبد الله عضو في رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: "إن وكلاء السيارات الحديثة أخطروا موزعيهم بعدم انتظام عمليات التسليم الحصص الشهرية لهم من عدة طرازات منها العلامة التجارية إم جي وأوبل والاسكودا".

وأوضح عبد العاطي في تصريحاته أن سبب التذبذب والتوتر في سوق السيارات الحديثة هو عمليات الإغلاق التي شهدتها المصانع العالمية بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وكيل أوبل وأم جي، أخطر عددًا من موزعي السيارات العلامة الألمانية والصينية بعدم انتظام عملية تسليم الحصص الشهرية من عدة طرازات ومن بينها أوبل كروس لاند وام جي الهاتشباك التي تأجل تسليمهما عدة أسابيع، والسيارة أوبل جراند لاند التى يتم استيراد كميات محدودة منها ومن ثم أخطرت الشركة الموزعين بتسليمهم كميات أقل من المعتاد لحين انتظام عملية الاستيراد من مصانع الشركة العالمية.

وأضاف أن العلامة التجارية التشكيكة سكودا تشهد بعض النقص في السوق وزيادة الطلب والحجز من راغبي انتقاء السيارة مؤكدا أن سبب نقص المعروض من السيارات التى يتم استيرداها على وجه التحديد إلى عمليات الإغلاق التى لجأت إليها شركات عالمية للسيارات أو مكوناتها ومن ثم وقف إنتاج العديد من الطرازات بالإضافة إلى عدم انتظام عمليات الشحن والنقل الدولي وارتفاع تكاليفها.

أكد أحمد محمد تاجر سيارات، أن الماركات السيارات هيونداي والكيا تشهد ركودا في المبيعات بسبب نزول الشكل الجديد لموديلات 2022 مما أدى إلى رغبة العملاء في شراء الحديث.