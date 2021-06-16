خبير سيارات: حالة ركود وإغلاق في السوق بسبب كورونا

شهدت سوق السيارات المحلية تذبذب في الأسعار ومواعيد تسليم السيارات الحديثة وذلك بسبب عمليات الإغلاق التى تشهدها الشركات العالمية والتى تكلف بصناعة السيارات بسبب جائحة كورونا، وأثارت تلك الأخبار القلق بين راغبي السيارات الحديثة بسبب رفع أسعار الأوفر برايس لمن يرغبون في اقتناء السيارات الحديثة.

وقال عبدالعاطي عبدالله عضو في رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن وكلاء السيارات الحديثة أخطروا موزعيهم بعدم انتظام عمليات التسليم الحصص الشهرية لهم من عدة طرازات منها العلامة التجارية إم جي وأوبل والاسكودا.

وأوضح عبدالعاطي، في تصريحاته، أن سبب التذبذب والتوتر في سوق السيارات الحديثة هو عمليات الإغلاق التى شهدتها المصانع العالمية بسبب جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد عبدالعاطي أن شركة منصور للسيارات وكيل أوبل وأم جي عددا من موزعي السيارات العلامة الألمانية والصينية بعدم انتظام عملية تسليم الحصص الشهرية من عدة طرازات ومن بينها أوبل كروس لاند وإم جي الهاتشباك التى تأجل تسليمهما عدة اسابيع وكذلك السيارة أوبل جراند لاند التى يتم استيراد كميات محدودة منها ومن ثم أخطرت الشركة الموزعين بتسليمهم كميات اقل من المعتاد وذلك لحين انتظام عملية الاستيراد من مصانع الشركة العالمية التى اغلقت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن العلامة التجارية التشكيكة سكودا تشهد بعض النقص في السوق وزيادة الطلب والحجز من راغبي انتقاء السيارة، مؤكدا أن سبب نقص المعروض من السيارات التى يتم استيرداها على وجه التحديد إلى عمليات الإغلاق التى لجأت إليها شركات عالمية للسيارات أو مكوناتها ومن ثم وقف إنتاج العديد من الطرازات بالإضافة إلى عدم انتظام عمليات الشحن والنقل الدولى وارتفاع تكاليفها.

وأكد عبدالعاطي أن الماركات السيارات هيونداي والكيا تشهد ركودا في المبيعات بسبب نزول الشكل الجديد لموديلات 2022، ما أدى إلى رغبة العملاء في شراء الحديث.