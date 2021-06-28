«الموسيقيين» لـ حمو بيكا: لا تتمسح بالنقابة.. هناك قواعد للانضمام لنا

شن طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد إعلانه استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان «رجعنا نشوط»، رغم قرار النقابة بمنع التعامل معه، ومنعه من الغناء، مؤكدًا أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض أسماء مطربي المهرجانات بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم، خلال برنامج «الجورنالجي»، على فضائية «الحدث اليوم».

وأضاف «مرتضى»، أنه لا يصح أن يقوم أحد لا ينتمي لنقابة الموسيقيين بالغناء، فنقابة المهن الموسيقية، مثلها مثل النقابات الأخرى، متسائلًا: «هل ينفع يكون فيه طبيب مش عضو نقابة أطباء، أو مهندس مش عضو نقابة المهندسين»، مستطردًا: «مطرب المهرجانات حمو بيكا، شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، الكلام ده ما حصلش».

ووجه المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، حديثه لحمو بيكا: «الأخ حمو بيكا مش عضو في نقابة الموسيقيين، ولا ينتمي إليها، ولا يجب أن يتمسح بها، هناك قواعد للإنضمام للنقابة، فيه مرحلة تقديم أوراق، وحال اجتياز مرحلة الأوراق، هناك مرحلة الاختبار، وبعد اجتياز الاختبار يدخل مرحلة أخرى»، موضحًا أن نقابة المهن الموسيقية مثلها مثل أي نقابة أخرى، فالقوانين التي تضبط العمل داخل النقابات واحدة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانًا بشأن منع التعامل مع بعض مؤدي المهرجانات، وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: «قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».