برلماني: فصل أي موظف يثبت انتمائه للإخوان.. «هياخد معاشه»

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إنه جرى الموافقة مبدئيًا على قانون فصل الموظف المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أنه في انتظار الموافقة النهائية، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي له لنشره في الجريدة الرسمية واعتماد تنفيذه.

وأضاف «محمد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أي موظف يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل منع فصله، لافتًا إلى أنه يجرى التحري على الموظف قبل فصله عن طريق الأمن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا القانون كان من المفترض إقراره بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، ولكن بسبب وجود أولويات للدولة تأخر الأمر قليلا، مشيرًا إلى فصل أي عامل في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات الاقتصادية للدولة يثبت انتمائه لجماعة الإخوان، وحصوله على التأمينات والمعاشات الخاصة به وفقا لقانون التأمينات، لافتًا إلى أن الموظفين المنتمين للإخوان يعاملون الجمهور بشكل سيئ ولا يقدر المجهودات المبذولة في الدولة حاليًا.

وأردف: «الموظف بيكره الناس في الجهاز الإداري للدولة عشان قدم تلتين أعضاء البرلمان القانون ده بعدما ما سمعوا شكاوي الشعب المصري، وكنا لازم نخد القرار والقانون لاقى استحسان من كل أعضاء المجلس ونستنى الموافقة النهائية في الجلسة العامة، وكله أبدى الموافقة المبدئية وسيتم الموافقة عليه في الجلسات المقبلة عشان يتم تطبيقه».