البرلمان اليوم.. التصويت على 3 قوانين هامة وتعديل «فصل الموظفين»

يشهد مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم الاثنين، مناقشة عدد من التعديلات التشريعية الهامة، فضلا عن التصويت على عدد من القوانين، حيث تأتي أبرز القضايا المطروحة على أجندة المجلس اليوم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على ترتيب الدولاب الوظيفي من الداخل وتطهيره من العناصر الموالية للجماعة الإرهابية، وتجفيف منابع الأفكار الإرهابية في ضوء خطة مكافحة الإرهاب.

3 قوانين جديدة تنتظر التصويت النهائي أبرزها الصكوك السيادية

وتشهد الجلسة البرلمانية التصويت النهائي على 3 مشروعات قوانين جديدة كان المجلس قد ناقشها في الجلسات البرلمانية السابقة، وهي على النحو التالي:

1) مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

2) مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

3) مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

النواب يناقش عددا من الاتفاقيات الدولية

كما تشهد الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي مناقشة عدد من الاتفاقيات الهامة وتتضمن:

1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية، عن:

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

ب‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.