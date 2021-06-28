مدير العمل الدولية بالقاهرة يغادر ندوة «دمج ذوي الإعاقة» لوفاة والدته

غادر إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الندوة التي تعقدها منظمة العمل الدولية، في أحد الفنادق الكبرى حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، واتجه إلى دولة فرنسا، بعد علمه بخبر وفاة والدته.

وتقدم المشاركون في ندوة منظمة العمل الدولية، بخالص العزاء إلى إريك أوشلان، في وفاة والدته.

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

وتعقد منطمة العمل الدولية، على مدار اليومين، ندوة بأحد الفنادق الكبرى، حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتتم في إطار تنفيذ أنشطة مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يتم تنفيذه ضمن أنشطة الاتفاقية الخاصة بمشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.

وتهدف المشاورة الإعلامية إلى تعزيز مهارات الإعلاميين في تناول الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بها ودعم المفاهيم المجتمعية إزاء دمجهم في المجتمع.

الحكومة المصرية

وجاءت كلمة أوشلان، في الندوة تؤكد على التزام الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع وإزالة الحواجز التي تحرم هذه الفئة من الوصول إلى السلع والخدمات العامة الأساسية «التعليم والصحة والتدريب على المهارات وسهولة استخدام النقل العام والمباني»، التي تعتبر ضرورية لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم والحد من عزلتهم وتعزيز تمكينهم اقتصاديا وتحسين مستويات معيشتهم وكذلك معيشة أسرهم.

وأشار أوشلان، إلى أن مصر تساهم مع منظمة العمل الدولية في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع اتفاقية هذه الفئة، مضيفًا أن الحكومة المصرية أولت أهمية متزايدة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير بما في ذلك أنشطة التوعية، ومراجعة القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بحقوقهم لضمان المزيد من المشاركة المتكافئة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.