المالية: «30 يونيو» آخر مهلة لدفع الضرائب العقارية بدون فائدة

قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن الضرائب العقارية تطبق على المالك والمستغل والمنتفع ولا يتم تطبيقها على المستأجر، موضحًا أن أي سكن خاص قيمته تصل إلى مليوني جنيه لا يتم دفع ضرائب عقارية عليه، ولكن إذا زاد يتم دفع ضريبة قيمتها 10% سنويا من القيمة الإيجارية للشقة وليس من قيمة الشقة، متابعا: «لو حد شقته بـ 3 مليون هيدفع حوالي 750 جنيه أو ألف جنيه في السنة وفي ناس بتقسط على مرتين وناس بتحب تدفعها مرة واحدة».

وأضاف «شلبي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن موعد القسط الأول من الضريبة العقارية سينتهي في 30 يونيو المقبل، موضحا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين الأول في بداية السنة، والثاني في منتصف العام.

وأوضح وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن الشقق غير المشطبة لا يوجد عليها ضرائب عقارية ولكن بمجرد التقديم للحصول على الكهرباء يجب على صاحب العقار أن يتجه إلى أقرب وحدة ضرائب لتسجيل الوحدة الخاصة بها.

وأكد وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن هناك إقبالًا ضعيفًا على دفع الضرائب العقارية مبينا أنه في 31 مارس الماضي؟، كان هناك خطأ في الفهم حيث كان يدفع بعض المواطنين الضرائب العقارية على الرغم من أن هذا ليس موعده مع دفع الضرائب الخاصة بالمحلات.

وأشار وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية إلى أن القانون أعطى شهر مهلة للمواطن لدفع الضرائب العقارية بعد انتهاء الوقت المقرر، ولكن إذا لم يدفع الشخص تطبق عليه غرامة من خلال دفع قيمة فائدة البنك المركزي بجانب 2% أخرى مستطردا: «الشخص لو دفع في يوليو مفيش فايدة عليه ولا زيادة لكن لو جيه من أول أغسطس لازم يدفع بقى».